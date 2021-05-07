Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка під час Нацвідбору на Євробачення, розповів про проблему, напередодні Дня матері вразив схожістю з найріднішою жінкою
Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) набрав велику популярність в Україні після Нацвідбору на пісенний конкурс у 2018 році, писати Politeka.net. В результаті на" Євробаченні " співак посів 17 місце.
В одному зі своїх останніх постів артист опублікував фото з мамою і показав свій новий імідж напередодні Дня матері, 9 травня.
"Напередодні Дня найулюбленіших мам!) І нехай він буде кожен день! Улюблена мама! Валентина Бочарова, продовжуй надихати себе і нас з татом!) ✨ 🖤 ",- написав Костянтин.
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На фото Костянтин подарував мамі Вале величезний букет рожевих троянд. MELOVIN виглядає дуже яскраво-з помаранчевим волоссям і гігантських квадратних окулярах від сонця. Підписники помітили неймовірну схожість артиста з мамою, про що написали в коментарях:
" Такі сонячні і красиві! Дуже тепле фото🤗 мами найкращі вітання від нас💜".
"А в голові у мене відразу дитяча пісенька" Моя мама найкраща на світі...»🥰".
"Посмішки випромінюють світло. Прекрасний❤️😍".
"Щастя тобі і твоїм прекрасним батькам, тому що вони у тебе найкращі❤️".
"Ти дуже сильно схожий на свою маму".
"Дай Бог твоїй мамі здоров'я 🥰 🌺 вона красуня і берегиня сім'ї... Нехай у вашій родині панує любов взаємна і тепла.. затишок і мир. Ти-найкращий син ❤️🙏".
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