Відомий український співак Макс Барських став одним з тріумфаторів на російській музичній премії

Як передає Politeka.net, 31-річний Макс Барських прославився після участі в «Фабриці зірок». Молодий виконавець запам'ятався своїми епатажними вчинками, а також особливим талантом. Під час шоу Барських здружився з відомим режисером і кліпмейкером Аланом Бадоєвим, який згодом став його продюсером. Всі кліпи артисту знімає Бадоєв, що робить його конкурентоспроможним в шоу-бізнесі на просторах країн СНД.

Як розповідав сам Бадоєв, вони орієнтуються на весь ринок СНД, не виключаючи жодну країну. На підтвердження цих слів кліп Барського був визнаний кращим на музичній премії в Росії.

"Спасибі, друзі - "Кліп року" за "Лей, не жалей" наш. Я завжди відчуваю вашу підтримку і любов, і це взаємно! Дякую моєму другу і режисеру кліпу Алану Бадоєву за можливість створювати разом!",- підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу слів підтримки.

"Кращий завжди і у всьому!!! Ми завжди з тобою і за тебе!", "Макс, вітаю з самоварчиком! Наш Герой! Ми за тебе! Завжди і скрізь! Любимо тебе!", "Молодець, Макс, так тримати", "Красунчик! Кліп дійсно крутий!",- пишуть користувачі Мережі.

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