Відомий український співак Макс Барських поділився яскравими кадрами з минулого концерту

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію фото, зроблених під час його виступу в українській столиці. На фото були відображені найяскравіші моменти з виступу. 31-річний артист влаштував "пожежу" на сцені. Він був одягнений у прозору майку, поверх якої накинув шкіряну куртку. Співак не стримав емоцій і подякував шанувальникам, які розділили з ним вечір.

"Друзі, вчора був офігенний концерт! Ми обов'язково ще побачимося в Києві! Слідкуйте за анонсами", - написав артист.

У коментарях щасливі фанати залишили артисту масу приємних відгуків.

"Макс, спасибі тобі за свято, яке Ти даруєш людям, концерт бомбічний, енергетика приголомшлива", «Макс, це було незабутньо таке щастя бути на твоїх концертах», «Так радісно було бачити твої очі, повні щастя. Нехай так буде завжди", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Макс Барських після яскравого концерту в Туреччині вирішив відпочити на пляжі. Артист зняв сторіс, лежачи на шезлонгу. Поруч з ним засвітилися чотири молоді дівчини в купальниках. Компанії було дуже весело і вони вирішили хором проспівати жартівливу пісню про Великдень.

Нагадаємо, що Барських заговорив про переїзд з України, шанувальники підтримали: «Макс, дерзай!».

Як повідомляла Politeka, Макс Барських заткнув за пояс колег, відсвяткувавши успіх з розмахом: "Приємно здивований...".

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