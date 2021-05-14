Ще сам не звик

Популярний український співак Макс Барських показав своїм шанувальникам новий образ. Сам артист вважає, що його зовнішність кардинально змінилася

Як пише Politeka.net, Барських показав "нового" себе в розділі сторіз свого Instagram.

Так, співак показав, як їде кудись в машині. При цьому, шанувальники могли помітити, що зовнішність артиста змінилася. До цього співак носив модну стрижку з трохи подовженим волоссям і поголеними скронями, а також його вічною супутницею була брутальна щетина.

Однак, на нових кадрах Барських підстрижений максимально коротко, а його обличчя гладко поголене. Судячи з поведінки, артисту і самому незвично бачити себе в такому образі. Артист зауважив, що відсутність бороди його сильно молодить.

"Сьогодні поголився. Відразу мінус 10 років", - заявив співак, після чого розсміявся.

З незвички він не переставав чіпати свої гладкі щоки.

"Без бороди?" ,- підписав наступний кадр співак, поцікавившись думкою шанувальників про свій новий образ.

Раніше ми писали, що Барських показав, як насолоджується відпочинком в Туреччині.

Макс зняв сторіс, лежачи на шезлонгу, поруч з ним засвітилися чотири молоді дівчата в купальниках. Компанії було дуже весело і вони вирішили хором проспівати жартівливу пісню.

Нагадаємо, Макс Барських відсвяткував Великдень в компанії красунь в купальниках: "Якщо ти віриш...".

Як повідомляла Politeka, Барських заговорив про переїзд з України, шанувальники підтримали: "Макс, дерзай!".

Також Politeka писала, що Макс Барських вразив зовнішністю 10 років тому і зараз: з'явилося фотодоказ.