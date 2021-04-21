Известный украинский певец Макс Барских временно находится в Нью-Йорке

Как передает Politeka.net, артист достаточно часто бывает в США и иногда даже живет какое-то время в Лос-Анджелесе, где пишет музыку для новых альбомов. В этот раз музыкант отправился в Нью-Йорк. У себя в Инстаграм он делился яркими снимками с отпуска и восхищался атмосферой большого города. Похоже, Максу так понравился город, что он начал думать о том, чтобы там остаться.

«Открываю Нью Йорк по новому для себя. Не хочется улетать. Может переехать сюда на время?», подписал новое фото артист.

В комментариях преданные поклонники стали поддерживать своего кумира. Но нашлись и те, кто плохо отреагировал на такую идею Барских.

«С красотой очень трудно расставаться! Но вернуться всегда можно! Мы тебя очень любим, всегда ждём тебя!», «Ты че выдумал??? Не, не, не, пора уже возвращаться домой, очень ждём», «Хорошее решение. Макс, дерзай!», «А как же мы без тебя?», «Город возможностей», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Макс Барских показал, как со вкусом начинает свой день в Нью-Йорке. Фото были сделаны на крыше, поэтому с них открывается живописный вид на мегаполис с высотками.

Напомним, что Макс Барских показал расслабленный отдых в Нью-Йорке, вызвав недовольство одной деталью: "Пришел и балдеет".

Как сообщала Politeka, Макс Барских поразил внешностью 10 лет назад и сейчас: появилось фотодоказательство.

Также Politeka писала, что Макс Барских, хвастаясь достижениями, перебрал с шампанским: "Сложно быть артистом...".