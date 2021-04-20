Відомий український співак Макс Барських, який повернувся в соцмережі після перерви, поділився радісною новиною з фанатами
Кілька днів тому популярний артист відправився в Нью-Йорк у робочих справах. Звідти Макс активно ділився розповідями про свої будні, про те, як проходить його робота і не забув при цьому також показувати, як він періодично відпочиває. Цього разу співак порадував особистим відео з хорошими новинами.
Втомлений після виконаної роботи, Макс, злегка похитуючись почав говорити на камеру і розповідати про важливу для нього подію. Зробив це молодий чоловік на відкритій веранді. А для більшої ефектності свята Барських взяв у руку пляшку з алкоголем.
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Нагороди TopHit Music Awards-одні з найприємніших, так як грунтуються виключно на цифрах моніторингу радіо ефіру! В цілому мої пісні прозвучали в ефірі минулого року понад 4 000 000 разів! Спасибі всім і до зустрічі на концертах!",- звернувся до фанатів артист.
Користувачі почали обговорювати побачене:
"Скільки шампанських було випито до цього дубля?😂 🔥 ; Молодець, так тримати!👍 👍 👏 🔥А тепер марш отримувати нагороди за бестселер!😂 ; Вітаємо!🎉 🥂 🤗 ти найкращий!🥇 🔥 бажаю завоювати весь світ!🥳 😘ми тебе любимо і завжди з тобою!❤ ️ ; Макс, ну відрости хоч трохи волосся, це занадто коротка стрижка!😮 ; раніше набагато крутіше виглядає!; По-моєму ти вже до цього відео накотив, вітаю🤣❤️🤘; складно бути артистом; може втомився, чому відразу такі думки, "накотив»🤔; бо помітно що трохи п'яний); мені здається він тут не п'яний, просто дурить, просто втомився".
Також на нових знімках у своєму Instagram Барських показав свій ідеальний ранок у Нью-Йорку. Судячи з усього, фото зроблені на даху, тому з них відкривається мальовничий вид на мегаполіс з висотками.
Макс сидить за столиком і з задоволенням попиває каву зі стаканчика. Співак одягнений в чорну толстовку і кепку. На одному зі знімків на його обличчі грає щаслива посмішка. Мальовничості кадру додають невеликі дерева зі свіжим листям і яскраві квіти.
Нагадавши, Макс Барських показав розслаблений відпочинок в Нью-Йорку, викликавши невдоволення однією деталлю:"прийшов і балдіє".
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