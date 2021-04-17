Известный украинский певец и композитор Макс Барских наконец появился в соцсети после относительно долгого "молчания"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в Instagram.

Так, Барских опубликовал новое фото, сделанное в Нью-Йорке.

"Доброе утро в Нью-Йорке. Иду завтракать", - написал он.

Новое фото сделано снизу, поэтому, кроме самого артиста, на снимке можно увидеть захватывающие нью-йоркские небоскребы и пасмурное небо.

Следует отметить, что предыдущий пост певец публиковал еще 9 апреля, поэтому фолловеры признались, что уже успели соскучиться по Максу.

"Ну наконец-то! Соскучились же", "Макс красавчик", "Да неужели", "Доброе утро, Макс! Мы соскучились! Плодотворного тебе дня", "Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой... Приятного, Макс! И хорошего дня!", "Америка, отдых - это хорошо", - пишут в комментариях.

Также в сторис Макс Барских поделился кадрами ночного Нью-Йорка.

Ранее мы писали, что Макс Барских поделился кадрами со съемок клипа, который снимали в пустыне. Поклонники расхвалили идею песни и ее реализацию, над которой работали настоящие профессионалы. Также фолловеры отметили, что с нетепением ждут новый клип.

Напомним, что Макс Барских в шкуре устроил переполох на сцене, заставив фанаток пищать от восторга: «неземной...».

Как сообщала Politeka, смелый Макс Барских в коже взбудоражил кадром с Аланом Бадоевым:"сделали бутерброд".

Также Politeka писала, что изменен внешне Макс Барских довел до мурашек кадрами, как в "Матрице": "Два сумасшедших...".