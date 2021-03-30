Відомий український співак і композитор Макс Барських у шкіряному костюмі і майці з сіточки довів до екстазу своїх прихильниць

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок співака в Instagram з'явилися свіжі фото з виступу артиста. Незважаючи на карантин Барських намагається давати концерти там, де це дозволено. Локдаун вдарив по заробітках багатьох артистів, тому зараз вони не упускають можливості дати концерт. Судячи з геолокації, Барських виступав у російському клубі.

Для виступу співак вибрав традиційний для себе образ загадкового чоловіка. Він одягнув чорну сітчасту майку і шкіряні штани. Образ завершила косуха. На сцені Макс влаштував справжній феєрверк емоцій, вразивши своїх прихильниць.

"Макс Барських в Gipsy", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях музиканту залишили масу приємних слів.

"Неземний», «Ти бог», «Макс, я люблю тебе», «Мачо», «який красень», «Хочу бути твоєю музою», "зводиш з розуму", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Макс Барських записав дует з російською виконавицею Zivert, яка стрімко набирає популярність. Разом зірки з'явилися в популярному шоу "Вечірній Ургант".

Нагадаємо, що Макс Барських в елегантному костюмі заткнув за пояс самого Джеймса Бонда: "розрив серця!".

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Також Politeka повідомляла, що Макс Барських в шкіряних штанях і сітчастій майці "взяв у полон" фанаток своїми рухами: "Мужик!".