Известный украинский певец Макс Барских, вернувшийся в соцсети после перерыва, показал, как наслаждается отдыхом в Нью-Йорке

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым постом в своем Инстаграм. Накануне он вернулся в соцсеть после долгого перерыва и объявил, что улетел в США. Теперь певец наслаждается пребыванием в одном из крупнейших мегаполисов.

На новом фото Барских запечатлен на фоне городского пейзажа. Он отдыхает на открытой веранде, расслабленно сидя на диванчике. При этом певец закинул голову вверх, а одну ногу положил на стоящий перед ним столик. На лице артиста заметна довольная улыбка. За спиной Барских можно увидеть небоскребы и разноцветные дома Нью-Йорка. Судя по всему, артист доволен своей поездкой.

Поклонники Макса не смогли пройти мимо этого поста. Некоторые из них отметили, что все было бы хорошо, если бы певец не положил ногу на стол.

«Так мечтаю там побывать особенно на Рождество. Вот прям мой город по энергетике», «Как красиво! Я бы жила на этой крыше!», «Как прекрасен этот мир, посмотри», «Ножку ещё со стола бы убрать... тогда вообще красота. P.S. Интересно о чём мечтаете?», «Макс пришел и балдеет, счастливого денечка тебе, береги себя», «Куда ногу на стол!», - пишут люди.

Отметим, что до этого Барских показывал фото, которое было сделано снизу, поэтому, кроме самого артиста, на снимке можно было увидеть захватывающие нью-йоркские небоскребы и пасмурное небо.

Напомним, что Макс Барских в шкуре устроил переполох на сцене, заставив фанаток пищать от восторга: «неземной...».

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