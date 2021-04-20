Известный украинский певец Макс Барских, вернувшийся в соцсети после перерыва, поделился радостной новостью с фанатами

Несколько дней назад популярный артист отправился в Нью-Йорк по рабочим делам. Оттуда Макс активно делился рассказами о своих буднях, о том, как проходит его работа и не забыл при этом также показывать, как он периодически отдыхает. В этот раз певец порадовал личным видео с хорошими новостями.

Уставший после проделанной работы, Макс, слегка пошатываясь принялся говорить на камеру и рассказывать о важном для него событии. Сделал это молодой человек на открытой веранде. А для большей эффектности праздника Барских взял в руку бутылку с алкоголем.

«Две победы по итогам премии TopHit Music Awards:

👊 Самый популярный исполнитель на радио

✊ Песня года - "Лей, не жалей".

Награды TopHit Music Awards - одни из самых приятных, так как основываются исключительно на цифрах мониторинга радио эфира! В общей сложности мои песни прозвучали в эфире прошлого года свыше 4 000 000 раз! Спасибо всем и до встречи на концертах!», - обратился к фанатам артист.

Пользователи принялись обсуждать увиденное:

«Сколько шампанских было выпито до этого дубля?😂🔥; Молодец, так держать!👍👍👏🔥А теперь марш получать награды за Бестселлер!😂; Поздравляем!🎉 🥂🤗ты лучший!🥇🔥 желаю завоевать весь мир!🥳😘мы тебя любим и всегда с тобой!❤️; Макс, ну отрасти хоть немного волосы, это слишком короткая стрижка!😮; раньше гораздо круче смотрится!; По-моему ты уже до этого видео накатил, поздравляю 🤣❤️🤘; сложно быть артистом; может устал, почему сразу такие мысли, "накатил"🤔; ибо заметно что немного пьян); Мне кажется он здесь не пьяный, просто дурачится, просто устал».

Также на новых снимках в своем Инстаграм Барских показал свое идеальное утро в Нью-Йорке. Судя по всему, фото сделаны на крыше, поэтому с них открывается живописный вид на мегаполис с высотками.

Макс сидит за столиком и с удовольствием попивает кофе из стаканчика. Певец одет в черную толстовку и кепку. На одном из снимков на его лице играет счастливая улыбка. Живописности кадру добавляют небольшие деревья со свежими листьями и яркие цветы.

Напомним, Макс Барских показал расслабленный отдых в Нью-Йорке, вызвав недовольство одной деталью: "Пришел и балдеет".

Как сообщала Politeka, подруга Макса Барских Романова дала повод для сплетен, надев шикарное платье в пол: "Что за...".

Также Politeka писала, что Макс Барских, уехавший из Украины, после долгого "затишья" объявился в Нью-Йорке: "Ну наконец-то".