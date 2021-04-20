Відомий український співак і композитор Макс Барських здивував зовнішністю багато років тому

Макс Барських став набирати популярність з 2008 року, коли потрапив на українську "Фабрику зірок-2", передає Politeka.net. За неординарність, розкутість і вміння імпозантно піднести себе на сцені артист зумів завоювати любов шанувальників.

За ці роки багато що змінилося, в тому числі і зовнішність співака. В одній з груп, присвячених зіркам, вирішили згадати як виглядав артист 10 років тому.

У колажі поєднали два фото, де Макс показував накачаний прес, відчинивши червону куртку, і знімок теперішніх часів, де співак був у білій майці і чорній косусі.

"Макс Барських 10 років тому і зараз ♪

Друзі, що скажете - співак сильно змінився? І яка пісня @max_barskih - ваша улюблена? Діліться в коментарях ⭐", - написали автори поста.

"10 років тому був фабрикантом, а тепер вже самостійна зірка", "Сука-любов", " Хочу танцювати🔥 🔥", "обидва красені😂", "Не бачу змін😂 😂 😂", " 1! очі-вбивці", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Макс Барських народився 8 березня 1990 року в Херсоні. 10 років він навчався в художній школі, а також виступав з молодіжними вокальними колективами на дитячих фестивалях.

Розвиваючи свій співочий талант, Макс в підсумку зрозумів, що хоче стати співаком. Відучившись у школі, Барських вступив до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва всупереч наполяганню батьків.

Нагадаємо, що Макс Барських у шкірі влаштував переполох на сцені, змусивши фанаток пищати від захвату: «неземний...».

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