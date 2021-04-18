Відомий український співак Макс Барських, який повернувся в соцмережі після перерви, показав, як насолоджується відпочинком в Нью-Йорку

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим постом у своєму Instagram. Напередодні він повернувся в соцмережу після довгої перерви і оголосив, що полетів до США. Тепер співак насолоджується перебуванням в одному з найбільших мегаполісів.

На новому фото Барських зображений на тлі міського пейзажу. Він відпочиває на відкритій веранді, розслаблено сидячи на диванчику. При цьому співак закинув голову вгору, а одну ногу поклав на столик, що стоїть перед ним. На обличчі артиста помітна задоволена посмішка. За спиною Барських можна побачити хмарочоси і різнокольорові Будинки Нью-Йорка. Судячи з усього, артист задоволений своєю поїздкою.

Шанувальники Макса не змогли пройти повз цю посаду. Деякі з них відзначили, що все було б добре, якби співак не поклав ногу на стіл.

"Так мрію там побувати особливо на Різдво. Ось прям моє місто з енергетики", "як красиво! Я б жила на цьому даху!", "Який прекрасний цей світ, подивися", "ніжку ще зі столу б прибрати... тоді взагалі краса. P. S. Цікаво про що мрієте?", "Макс прийшов і балдіє, щасливого дінечка тобі, бережи себе", " куди ногу на стіл!",- пишуть люди.

Відзначимо, що до цього Барських показував фото, яке було зроблено знизу, тому, крім самого артиста, на знімку можна було побачити захоплюючі нью-йоркські хмарочоси і похмуре небо.

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