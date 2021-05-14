Популярный украинский певец Макс Барских показал своим поклонникам новый образ. Сам артист считает, что его внешность кардинально изменилась
Как пишет Politeka.net, Барских показал «нового» себя в разделе Сториз своего Инстаграм.
Так, певец показал, как едет куда-то в машине. При этом, поклонники могли заметить, что внешность артиста изменилась. До этого певец носил модную стрижку с чуть удлиненными волосами и выбритыми висками, а также его вечной спутницей была брутальная щетина.
Однако, на новых кадрах Барских подстрижен максимально коротко, а его лицо гладко выбрито. Судя по поведению, артисту и самому непривычно видеть себя в таком образе. Артист заметил, что отсутствие бороды его сильно молодит.
«Сегодня побрился. Сразу минус 10 лет», - заявил певец, после чего рассмеялся.
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С непривычки он не переставал трогать свои гладкие щеки.
«Без бороды?», - подписал следующий кадр певец, поинтересовавшись мнением поклонников о своем новом образе.
Ранее мы писали, что Барских показал, как наслаждается отдыхом в Турции.
Макс снял сторис, лежа на шезлонге, рядом с ним засветились четыре молодые девушки в купальниках. Компании было очень весело и они решили хором пропеть шуточную песню.
Напомним, Макс Барских отпраздновал Пасху в компании красоток в купальниках: «Если ты веришь…».
Как сообщала Politeka, Барских заговорил о переезде из Украины, поклонники поддержали: «Макс, дерзай!».
Также Politeka писала, что Макс Барских поразил внешностью 10 лет назад и сейчас: появилось фотодоказательство.