Известный украинский певец Макс Барских после яркого концерта решил отдохнуть на пляже

Как передает Politeka.net, в канун Пасхи артист выступил в одном из отелей Турции. На его концерте засветились многие украинские блогеры и звезды. Судя по сторис певца, после концерта он решил насладиться солнцем и теплом в компании красоток.

Макс снял сторис, лежа на шезлонге, рядом с ним засветились четыре молодые девушки в купальниках. Компании было очень весело и они решили хором пропеть шуточную песню про праздник.

«Ведь это Пасха! Съешь кулич, если ты веришь что, Христос воскрес», - пропел Барских, а девушки подхватили.

Отметим, что Макс Барских известный холостяк. Время от времени ему приписывают романы с известными девушками, но ни одну из них он не представлял поклонникам.

Ранее мы писали, что Макс Барских недавно был по работе в Нью-Йорке. Артисту там очень понравилось и он даже подумывал остаться там пожить на время. В Инстаграм он делился яркими кадрами и живописным видом на мегаполис с высотками.

Добавим, что пока Макс был в США, он завоевал две победы по итогам премии TopHit Music Awards. Не обошлось без празднования достижений с алкоголем, который Барских засветил в кадре.

Напомним, что довольный Барских показал, как ему живется в Нью-Йорке: "Макс, ты посвежел".

Как сообщала Politeka, Барских заговорил о переезде из Украины, поклонники поддержали: «Макс, дерзай!».

Также Politeka писала, что Макс Барских поразил внешностью 10 лет назад и сейчас: появилось фотодоказательство.