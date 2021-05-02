Известный украинский певец Макс Барских после яркого концерта решил отдохнуть на пляже
Как передает Politeka.net, в канун Пасхи артист выступил в одном из отелей Турции. На его концерте засветились многие украинские блогеры и звезды. Судя по сторис певца, после концерта он решил насладиться солнцем и теплом в компании красоток.
Макс снял сторис, лежа на шезлонге, рядом с ним засветились четыре молодые девушки в купальниках. Компании было очень весело и они решили хором пропеть шуточную песню про праздник.
«Ведь это Пасха! Съешь кулич, если ты веришь что, Христос воскрес», - пропел Барских, а девушки подхватили.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво всколыхнул эмоциональным обращением: «Берегите друг друга!»
Настя Каменских в шортах и топе показала натуральную красоту без фильтров: "Без маскарада лучше"
"Беременная" Осадчая засветила животик, заинтриговав своей поездкой в Турцию без Горбунова: "А мы готовим для вас..."
Ливни с градом и грозами: синоптики огорошили прогнозом на Пасху
Отметим, что Макс Барских известный холостяк. Время от времени ему приписывают романы с известными девушками, но ни одну из них он не представлял поклонникам.
Ранее мы писали, что Макс Барских недавно был по работе в Нью-Йорке. Артисту там очень понравилось и он даже подумывал остаться там пожить на время. В Инстаграм он делился яркими кадрами и живописным видом на мегаполис с высотками.
Добавим, что пока Макс был в США, он завоевал две победы по итогам премии TopHit Music Awards. Не обошлось без празднования достижений с алкоголем, который Барских засветил в кадре.
Напомним, что довольный Барских показал, как ему живется в Нью-Йорке: "Макс, ты посвежел".
Как сообщала Politeka, Барских заговорил о переезде из Украины, поклонники поддержали: «Макс, дерзай!».
Также Politeka писала, что Макс Барских поразил внешностью 10 лет назад и сейчас: появилось фотодоказательство.