Відомий український співак Макс Барських тимчасово знаходиться в Нью-Йорку

Як передає Politeka.net, артист досить часто буває в США і іноді навіть живе якийсь час в Лос-Анджелесі, де пише музику для нових альбомів. Цього разу музикант відправився в Нью-Йорк. У себе в Instagram він ділився яскравими знімками з відпустки і захоплювався атмосферою великого міста. Схоже, Максу так сподобалося місто, що він почав думати про те, щоб там залишитися.

"Відкриваю Нью Йорк по новому для себе. Не хочеться відлітати. Може переїхати сюди на час?", підписав нове фото артист.

У коментарях віддані шанувальники стали підтримувати свого кумира. Але знайшлися і ті, хто погано відреагував на таку ідею Барських.

"З красою дуже важко розлучатися! Але повернутися завжди можна! Ми тебе дуже любимо, завжди чекаємо тебе!", "Ти чого вигадав??? Ні, ні, ні, пора вже повертатися додому, дуже чекаємо", "хороше рішення. Макс, дерзай!", "А як же ми без тебе?", "Місто можливостей", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Макс Барських показав, як зі смаком починає свій день в Нью-Йорку. Фото були зроблені на даху, тому з них відкривається мальовничий вид на мегаполіс з висотками.

Нагадаємо, що Макс Барських показав розслаблений відпочинок в Нью-Йорку, викликавши невдоволення однією деталлю:"прийшов і балдіє".

Як повідомляла Politeka, Макс Барських вразив зовнішністю 10 років тому і зараз: з'явився фотодоказ.

Також Politeka писала, що Макс Барських, хвалячись досягненнями, перебрав з шампанським: "складно бути артистом...".