Відомий український співак Макс Барських показав, як зі смаком починає свій день у Нью-Йорку
Нещодавно артист відправився провести час в Штати і тепер ділиться звідти атмосферними кадрами. Як повідомляє Politeka.net, на нових знімках у своєму Instagram Барських показав свій ідеальний ранок у Нью-Йорку.
Судячи з усього, фото зроблені на даху, тому з них відкривається мальовничий вид на мегаполіс з висотками. Макс сидить за столиком і з задоволенням попиває каву зі стаканчика. Співак одягнений в чорну толстовку і кепку. На одному зі знімків на його обличчі грає щаслива посмішка.
Мальовничості кадру додають невеликі дерева зі свіжим листям і яскраві квіти.
"Як круто починати свій ранок над містом. Допиваю каву і йду гуляти в Central Park", - підписав фото Барських.
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Його шанувальники тут же почали коментувати пост артиста.
"Красунчик мій кращий співак", "Кепка йде майже так само, як волосся", "Доброго ранку, гарного дня, сподіваємося що ти поділишся з нами хорошим настроєм від прогулянки, чекаємо твого повернення, удачі Макс", "дорогий Макс, ти посвіжів і виглядаєш задоволеним і щасливим цього ранку!", "Ідеальний ранок! Майже ідеальний Макс Барських! Майже, тому що немає межі досконалості", - пишуть люди.
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