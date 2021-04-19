Відомий український співак Макс Барських показав, як зі смаком починає свій день у Нью-Йорку

Нещодавно артист відправився провести час в Штати і тепер ділиться звідти атмосферними кадрами. Як повідомляє Politeka.net, на нових знімках у своєму Instagram Барських показав свій ідеальний ранок у Нью-Йорку.

Судячи з усього, фото зроблені на даху, тому з них відкривається мальовничий вид на мегаполіс з висотками. Макс сидить за столиком і з задоволенням попиває каву зі стаканчика. Співак одягнений в чорну толстовку і кепку. На одному зі знімків на його обличчі грає щаслива посмішка.

Мальовничості кадру додають невеликі дерева зі свіжим листям і яскраві квіти.

"Як круто починати свій ранок над містом. Допиваю каву і йду гуляти в Central Park", - підписав фото Барських.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост артиста.

"Красунчик мій кращий співак", "Кепка йде майже так само, як волосся", "Доброго ранку, гарного дня, сподіваємося що ти поділишся з нами хорошим настроєм від прогулянки, чекаємо твого повернення, удачі Макс", "дорогий Макс, ти посвіжів і виглядаєш задоволеним і щасливим цього ранку!", "Ідеальний ранок! Майже ідеальний Макс Барських! Майже, тому що немає межі досконалості", - пишуть люди.

Нагадаємо, Макс Барських показав розслаблений відпочинок в Нью-Йорку, викликавши невдоволення однією деталлю: "Прийшов і балдіє".

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