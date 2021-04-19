Известный украинский певец Макс Барских показал, как со вкусом начинает свой день в Нью-Йорке

Недавно артист отправился провести время в Штаты и теперь делится оттуда атмосферными кадрами. Как сообщает Politeka.net, на новых снимках в своем Инстаграм Барских показал свое идеальное утро в Нью-Йорке.

Судя по всему, фото сделаны на крыше, поэтому с них открывается живописный вид на мегаполис с высотками. Макс сидит за столиком и с удовольствием попивает кофе из стаканчика. Певец одет в черную толстовку и кепку. На одном из снимков на его лице играет счастливая улыбка.

Живописности кадру добавляют небольшие деревья со свежими листьями и яркие цветы.

«Как круто начинать своё утро над городом. Допиваю кофе и иду гулять в Central Park», - подписал фото Барских.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост артиста.

«Красавчик мой лучший певец», «Кепка идёт почти так же, как волосы», «Доброе утро, хорошего дня, надеемся что ты поделишься с нами хорошим настроением от прогулки, ждём твоего возвращения, удачи Макс», «Дорогой Макс, ты посвежел и выглядишь довольным и счастливым этим утром!», «Идеальное утро! Почти идеальный Макс Барских! Почти, потому что нет предела совершенству», - пишут люди.

Напомним, Макс Барских показал расслабленный отдых в Нью-Йорке, вызвав недовольство одной деталью: "Пришел и балдеет".

Как сообщала Politeka, подруга Макса Барских Романова дала повод для сплетен, надев шикарное платье в пол: "Что за...".

Также Politeka писала, что Макс Барских, уехавший из Украины, после долгого "затишья" объявился в Нью-Йорке: "Ну наконец-то".