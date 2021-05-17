Известный украинский певец Макс Барских поделился яркими кадрами с прошедшего концерта

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал серию фото, сделанных во время его выступления в украинской столице. На фото были запечатлены самые яркие моменты с выступления. 31-летний артист устроил «пожар» на сцене. Он был одет в прозрачную майку, поверх которой набросил кожаную куртку. Певец не сдержал эмоций и поблагодарил поклонников, которые разделили с ним вечер.

«Ребята, вчера был офигенный концерт! Мы обязательно ещё увидимся в Киеве! Следите за анонсами», - написал артист.

В комментариях счастливые фанаты оставили артисту массу приятных отзывов.

«Макс, спасибо тебе за праздник, который ты даришь людям, концерт бомбический, энергетика потрясающая», «Макс, это было незабываемо такое счастье быть на твоих концертах», «Так радостно было видеть твои глаза, полные счастья. Пусть так будет всегда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Макс Барских после яркого концерта в Турции решил отдохнуть на пляже. Артист снял сторис, лежа на шезлонге. Рядом с ним засветились четыре молодые девушки в купальниках. Компании было очень весело и они решили хором пропеть шуточную песню про Пасху.

Напомним, что Барских заговорил о переезде из Украины, поклонники поддержали: «Макс, дерзай!».

Как сообщала Politeka, Макс Барских заткнул за пояс коллег, отпраздновав успех с размахом: «Приятно удивлен…».

Также Politeka писала, что Макс Барских удивил новой внешностью, первые кадры преображения: "Минус 10 лет".