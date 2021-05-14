Відомий український співак Макс Барських похвалився досягненнями, підірвавши пушку з конфетті

Як передає Politeka.net, не так давно Барських записав дует з набираючою популярність російською співачкою Zivert. Їх пісня "Бестселер" відразу ж стала популярною, оскільки і у Макса, і у Юлії величезна фанатська база.

У себе в Instagram Барських вирішив похвалитися своїм досягненням, розповівши, як він заткнув за пояс усіх колег зі своїм новим хітом. Пост він супроводив тематичним фото, на якому щось святкував з розмахом. В руках у нього була хлопавка з конфетті.

"#BESTSELLER - пісня, яка найбільш часто звучить на радіо. Понад 250 000 ефірів у квітні. Приємно здивований", - підписав фото Барських.

У коментарях популярному артисту залишили масу приємних відгуків і компліментів.

"Супер! Вітаємо тебе, Макс! Ти досяг знову всіх вершин! Хочемо дивуватися теж твоїм новим творінням! Сподіваюся, це буде скоро?", "Макс і Юля, ваша праця винагороджена по заслугах, ви красені", "Круто Макс ти просто талантище", "молодець, Макс! Та тримати!!! Ми з тобою!", "Зовсім не здивована, кожна твоя пісня це хіт, це шедевр, це бестселер", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Макс Барських - український співак, проте вони з продюсером Аланом Бадоєвим воліють працювати на всі країни СНД.

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