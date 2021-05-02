Відомий український співак Макс Барських після яскравого концерту вирішив відпочити на пляжі

Як передає Politeka.net, напередодні Великодня артист виступив в одному з готелів Туреччини. На його концерті засвітилося багато українських блогерів і зірок. Судячи зі сторіс співака, після концерту він вирішив насолодитися сонцем і теплом в компанії красунь.

Макс зняв сторіс, лежачи на шезлонгу, поруч з ним засвітилися чотири молоді дівчини в купальниках. Компанії було дуже весело і вони вирішили хором проспівати жартівливу пісню про свято.

"Адже це Великдень! З'їж паску, якщо ти віриш що, Христос воскрес", - проспівав Барських, а дівчата підхопили.

Відзначимо, що Макс Барських відомий холостяк. Час від часу йому приписують романи з відомими дівчатами, але жодну з них він не представляв шанувальникам.

Раніше ми писали, що Макс Барських нещодавно був по роботі в Нью-Йорку. Артисту там дуже сподобалося і він навіть подумував залишитися там пожити на час. В Instagram він ділився яскравими кадрами і мальовничим видом на мегаполіс з висотками.

Додамо, що поки Макс був у США, він завоював дві перемоги за підсумками премії TopHit Music Awards. Не обійшлося без святкування досягнень з алкоголем, який Барських засвітив у кадрі.

Нагадаємо, що задоволений Барських показав, як йому живеться в Нью-Йорку: "Макс, ти посвіжів".

Як повідомляла Politeka, Барських заговорив про переїзд з України, шанувальники підтримали: «Макс, дерзай!».

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