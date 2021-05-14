Известный украинский певец Макс Барских похвастался достижениями, взорвав пушку с конфетти

Как передает Politeka.net, не так давно Барских записал дуэт с набирающей популярность российской певицей Zivert. Их песня «Бестселлер» сразу же стала популярной, поскольку и у Макса, и у Юлии огромная фанатская база.

У себя в Инстаграм Барских решил похвастаться своим достижением, рассказав, как он заткнул за пояс всех коллег со своим новым хитом. Пост он сопроводил тематическим фото, на котором что-то праздновал с размахом. В руках у него была хлопушка с конфетти.

«#BESTSELLER - наиболее часто звучащая песня на радио. Свыше 250 000 эфиров в апреле. Приятно удивлен», - подписал фото Барских.

В комментариях популярному артисту оставили массу приятных отзывов и комплиментов.

«Супер! Поздравляем тебя, Макс! Ты достиг опять всех вершин! Хотим удивляться тоже твоим новым творениям! Надеюсь, это будет скоро?», «Макс и Юля, ваш труд вознаграждён по заслугам, вы красавцы», «Круто Макс ты просто талантище», «Молодец, Макс! Та держать!!! Мы с тобой!», «Совсем не удивлена, каждая твоя песня это хит, это шедевр, это бестселлер», - пишут пользователи сети.

Как известно, Макс Барских – украинский певец, однако они с продюсером Аланом Бадоевым предпочитают работать на все страны СНГ.

Напомним, что Макс Барских поразил внешностью 10 лет назад и сейчас: появилось фотодоказательство.

Как сообщала Politeka, Макс Барских удивил новой внешностью, первые кадры преображения: "Минус 10 лет".

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