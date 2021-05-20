Відомий український співак Макс Барських поділився яскравими кадрами з тренування

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію фото, зроблених під час його тренування в спортзалі. На фото були відображені найяскравіші моменти з тренування. 31-річний артист показав навіть безглуздий кадр, як він вистрибнув на грушу і висить на ній. Він був одягнений в спортивні штани і легку білу футболку.

"Пробую новий зал. З тренером. Мені нра... 😎 Буду ходити",- написав артист.

У коментарях щасливі фанати залишили артисту масу приємних відгуків.

"Молодець, Макс! Супер !!!"Ще б ти такий красивий і спортивний, згадав, що є таке прекрасне місто - Тула. Будь ласка, приїжджай до нас з концертом! Ми тут тебе дуже дуже-дуже чекаємо !!!......😍❤️🙌🔥👏😍🔥", "Тобі протеїн треба, а то результатів не видно", " 😍 в красивому тілі-здоровий дух ! 😊 ", "Наш спортивний трудоголік ..❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Особливо добре вийшло вправу на шостому знімку!!!🔥🔥🔥".

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