Известный украинский певец Макс Барских поделился яркими кадрами с тренировки

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал серию фото, сделанных во время его тренировки в спортзале. На фото были запечатлены самые яркие моменты с тренировки. 31-летний артист показал даже нелепый кадр, как он выпрыгнул на грушу и висит на ней. Он был одет в спортивные штаны и легкую белую футболку.

"Пробую новый зал. С тренером. Мне нра... 😎 Буду ходить", - написал артист.

В комментариях счастливые фанаты оставили артисту массу приятных отзывов.

"Молодец, Макс! Супер !!!" Ещё бы ты такой красивый и спортивный, вспомнил, что есть такой прекрасный город - Тула. Пожалуйста, приезжай к нам с концертом! Мы здесь тебя очень очень-очень ждём !!!......😍❤️🙌🔥👏😍🔥", "Тебе протеин надо, а то результатов не видно", "😍 В красивом теле - здоровый дух ! 😊", "Наш спортивный трудоголик ..❤️❤️❤️ Особенно хорошо получилось упражнение на шестом снимке!!!🔥🔥🔥".

Ранее мы писали, что Макс Барских после яркого концерта анонсировал новые даты тура по разным городам.

Напомним, что Барских заговорил о переезде из Украины, поклонники поддержали: «Макс, дерзай!».

Как сообщала Politeka, Барских в прозрачной майке устроил "пожар" на сцене, в сети ахнули: «Макс, это было…».

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