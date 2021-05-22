Известный украинский певец Макс Барских стал одним из триумфаторов на российской музыкальной премии
Как передает Politeka.net, 31-летний Макс Барских прославился после участия в «Фабрике звезд». Молодой исполнитель запомнился своими эпатажными поступками, а также особым талантом. Во время шоу Барских сдружился с известным режиссером и клипмейкером Аланом Бадоевым, который впоследствии стал его продюсером. Все клипы артисту снимает Бадоев, что делает его конкурентоспособным в шоу-бизнесе на просторах стран СНГ.
Как рассказывал сам Бадоев, они ориентируются на весь рынок СНГ, не исключая ни одну страну. В подтверждение этих слов клип Барского был признан лучшим на музыкальной премии в России.
«Спасибо, друзья - "Клип года" за "Лей, не жалей" наш. Я всегда чувствую вашу поддержку и любовь, и это взаимно! Благодарю моего друга и режиссера клипа Алана Бадоева за возможность создавать вместе!», - подписал фото артист.
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В комментариях ему оставили массу слов поддержки.
«Лучший всегда и во всем!!! Мы всегда с тобой и за тебя!», «Макс, поздравляю с самоварчиком! Наш Герой! Мы за тебя! Всегда и везде! Любим тебя!», «Молодец, Макс, так держать», «Красавчик! Клип действительно крутой!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Барских заговорил о переезде из Украины, поклонники поддержали: «Макс, дерзай!».
Как сообщала Politeka, Макс Барских в трениках поразил внешним видом в спортзале: "Результатов не видно".
Также Politeka писала, что Барских в прозрачной майке устроил "пожар" на сцене, в сети ахнули: «Макс, это было…».