Відома українська співачка Тіна Кароль звернулася до шанувальників із закликом напередодні фіналу пісенного конкурсу "Євробачення"

Як передає Politeka.net, 22 травня в Роттердамі проходить фінал Міжнародного конкурсу, на якому Україну представляє колектив Go_A. За прогнозами букмекерів, Україна може зайняти четверте місце в конкурсі. Українські артисти вирішили підтримати колектив. Приєдналася до групи підтримки і Тіна Кароль, яка сама в 2006 році представляла Україну на «Євробаченні».

Тіна записала відео, на якому стояла зі своїм підрослим сином Веніаміном.

"Давайте підтримаємо наших. Група Go_A, вперед!",- зазначила Тіна.

У коментарях відгукнулися на заклик співачки.

"Тримаємо кулачки за групу @go_a_band на сьогоднішньому фіналі", "і де це наші любимки», «Ніжин підтримує нашу Катю», «буде шумно», "удачі Go_A", "Цця ніч вирішує все...Сподіваємося", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що в півфіналі група Go_A вразила не тільки глядачів у залі, а й людей у прес-центрі. Після ефектного виступу шанси колективу на перемогу різко зросли.

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Як повідомляла Politeka, молода Кароль з короткою стрижкою перестала бути схожою на себе:"Весна прийшла".

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