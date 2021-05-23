Известная украинская певица Тина Кароль обратилась к поклонникам с призывом накануне финала песенного конкурса «Евровидение»

Как передает Politeka.net, 22 мая в Роттердаме проходит финал международного конкурса, на котором Украину представляет коллектив Go_A. По прогнозам букмекеров, Украина может занять четвертое место в конкурсе. Украинские артисты решили поддержать коллектив. Присоединилась к группе поддержки и Тина Кароль, которая сама в 2006 году представляла Украину на «Евровидении».

Тина записала видео, на котором стояла со своим подросшим сыном Вениамином.

«Давайте поддержим наших. Группа Go_A, вперед!», - отметила Тина.

В комментариях откликнулись на призыв певицы.

«Держим кулачки за группу @go_a_band на сегодняшнем финале», «И где это наши любимки», «Нежин поддерживает нашу Катю», «Будет шумно», «Удачи Go_A», «Эта ночь решает всё...Надеемся», - пишут пользователи сети.

Напомним, что в полуфинале группа Go_A впечатлили не только зрителей в зале, но и людей в пресс-центре. После эффектного выступления шансы коллектива на победу резко возрасли.

Ранее мы писали, что Тина Кароль показала 12-летнего сына, намекнув, что хочет еще детей. У себя в Инстаграм она написала, что ей «нужны птенцы».

Напомним, что Кароль после заявлений Дана Балана заинтриговала постельными кадрами: "В духе Тины".

Как сообщала Politeka, молодая Кароль с короткой стрижкой перестала быть похожей на себя: "Весна пришла".

Также Politeka писала, что Тине Кароль устроили допрос на "детекторе лжи": "Я использую других людей в своих целях".