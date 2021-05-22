Співачку Тіну Кароль вивели на чисту воду провокаційними питаннями

Так, 36-річна зірка стала учасницею імпровізованого "детектора брехні". Друг і колега Кароль режисер Indy Hait, відомий по роботі над кліпами "Скандал" і "Хороший хлопець", поставив їй ряд незручних питань у найневідповідніший момент. Тіна займалася спортом під час випробування - так що завдання було ускладнене до межі.

Кадри опубліковані на YouTube-каналі співачки, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Зокрема, Інді називав гострі твердження, що так чи інакше стосуються Кароль, і спостерігав за її реакцією.

"У мене часто виникає бажання образити або принизити людей, які мене дратують; Люди навмисно намагаються розлютити мене; Люди слухаються мене, тому що вони бояться; Я заслуговую велику славу та визнання; Я використовую інших людей в своїх цілях; Я постійно перевіряю свою другу половинку на вірність тощо".

В кінці режисер прийшов до несподіваного висновку: "Ти з білої та пухнастої перетворюєшся у..." А ось в кого саме стане відомо, коли вийде повноцінний ролик з правдою про Кароль, бо поки що опублікований тільки анонс.

Раніше ми розповідали, співачка, у якої вже є 12-річний син від покійного чоловіка Євгена Огіра, заявила, що хотіла б народити дочку від коханого чоловіка. Мова про це зайшла під час інтерв'ю Каті Осадчій.

За словами Кароль, якщо не здійсняться плани з "коханим чоловіком", вона готова навіть до удочеріння.

Нагадаємо, що Кароль у чорній сукні пересварила фанатів, що сталося: "у прольоті, як завжди".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль після одкровень про Балану здивувала образом з декольте нарозхрист і покритою головою: фото.