Певицу Тину Кароль вывели на чистую воду провокационными вопросами

Так, 36-летняя звезда стала участницей импровизированного "детектора лжи". Друг и коллега Кароль режиссер Indy Hait, известный по работе над клипами "Скандал" и "Хороший парень", поставил ей ряд неудобных вопросов в самый неподходящий момент. Тина занималась спортом во время испытания - так что задача была усложнена до предела.

Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале певицы, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

В частности, Инди называл острые утверждения, так или иначе касающиеся Кароль, и наблюдал за ее реакцией.

"У меня часто возникает желание оскорбить или унизить людей, которые меня раздражают; Люди намеренно пытаются разозлить меня; Люди слушаются меня, потому что боятся; Я заслуживаю большую славу и признания; Я использую других людей в своих целях; Я постоянно проверяю свою вторую половинку на верность и т.д".

В конце режиссер пришел к неожиданному выводу: "Ты из белой и пушистой превращаешься в..." А вот в кого именно станет известно, когда выйдет полноценный ролик с правдой о Кароль, потому что пока еще опубликован только анонс.

Ранее мы рассказывали, певица, у которой уже есть 12-летний сын от покойного супруга Евгения Огира, заявила, что хотела бы родить дочку от любимого мужчины. Речь об этом зашла во время интервью Кате Осадчей.

По словам Кароль, если не сложится с "любимым мужчиной", она готова даже к удочерению.

Напомним, что Кароль в черном платье перессорила фанатов, что произошло: "В пролете, как всегда".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль после откровений о Балане удивила образом с декольте нараспашку и покрытой головой: фото.