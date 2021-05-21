Відома співачка Тіна Кароль показала дивовижні кадри зі своєї спальні

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яку разом з Даном Баланом звинуватили в імітації відносин заради рейтингів, часто радує своїх фанатів яскравими публікаціями в соцмережі. Так, нещодавно зірка записала цікаві сторіс зі своєї спальні, які тут же опублікували на її фан-сторінці в Instagram.

У короткому ролику саму Тіну не видно - тільки тінь, але помилитися неможливо - це точно вона. На кадрах можна розрізнити по тіні профіль співачки і її розпатлану зачіску. Схоже Кароль знімала себе в дзеркало, сидячи серед білих простирадл ліжка. Вона витягнула руку і знімала себе на телефон. У підписі до публікації йдеться:"загадкова".

Користувачі тут же почали обговорювати нове відео з Тіною, відзначаючи, що вона у своєму дусі: "Сторіс в дусі Тіни", "Дівчина – загадка! Дівчина - весна", "А хто знімає?", "Найкраща", "Загадково...", "Там потрібно додати Дана близько Тіни", "Шия затекла у Тіни".

Відзначимо, що днями молдавський музикант Дан Балан, якому приписували роман з Тіною Кароль, відкрито заявив, що вони не перебувають у романтичних стосунках. За словами артиста, ще на "Голосі країни" між ним і Тіною виникла симпатія, але вони не стали парою, їх об'єднує тільки дружба. Після таких заяв фанати звинуватили зірок в імітації відносин заради рейтингів.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки: "Вийде у кожної господині".

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