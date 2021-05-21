Известная певица Тина Кароль показала удивительные кадры из своей спальни

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которую вместе с Даном Баланом обвинили в имитации отношений ради рейтингов, часто радует своих фанатов яркими публикациями в соцсети. Так, недавно звезда записала интересные сторис из своей спальни, которые тут же опубликовали на ее фан-странице в Instagram.

В коротком ролике саму Тину не видно – только тень, но ошибиться невозможно – это точно она. На кадрах можно различить по тени профиль певицы и ее растрепанную прическу. Похоже Кароль снимала себя в зеркало, сидя среди белых простыней кровати. Она вытянула руку и снимала себя на телефон. В подписи к публикации говорится: "Загадочная".

Пользователи тут же принялись обсуждать новое видео с Тиной, отмечая, что она в своем духе: "Сторис в духе Тины", "Девушка – загадка! Девушка – весна", "А кто снимает?", "Самая лучшая", "Загадочно...", "Там нужно добавить Дана около Тины", "Шея затекла у Тины".

Отметим, что на днях молдавский музыкант Дан Балан, которому приписывали роман с Тиной Кароль, открыто заявил, что они не состоят в романтических отношениях. По словам артиста, еще на "Голосе країни" между ним и Тиной возникла симпатия, но они не стали парой, их объединяет только дружба. После таких заявлений фанаты обвинили звезд в имитации отношений ради рейтингов.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".