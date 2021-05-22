Відома співачка Тіна Кароль колись носила досить короткою стрижку і цікаві наряди
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яку разом з Даном Баланом звинуватили в імітації відносин заради рейтингів, має свій величезний фан-клуб, який пильно стежить за її життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артистці, показали архівне фото, на якому е просто не впізнати.
Як видно на знімку відображена ще зовсім молода Тіна, вона стоїть в якійсь темній локації і сором'язливо позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася в незвичайному костюмчику яскравого квіткового візерунка, який злегка оголив живіт. При цьому найбільше уваги привертає незвичайна зачіска Кароль - тут у неї коротка стрижка і акуратно укладені локони, а на обличчі яскравий макіяж, і легка посмішка.
У підписі до фотографії говориться: "Хороших вихідних". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. "І тобі теж хороших, приємних вихідних!", "Взаємно", "Від душі взаємно", "Весна прийшла", "Шикарна", "Красуня", "яка красива", "Чарівна Тіна", "Обожнюю тебе", "Красива", - пишуть шанувальники в коментарях до фото Кароль.
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