Известная певица Тина Кароль когда-то носила весьма короткой стрижку и интересные наряды

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которую вместе с Даном Баланом обвинили в имитации отношений ради рейтингов, имеет свой огромный фан-клуб, который пристально следит за ее жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артистке, показали архивное фото, на котором е просто не узнать.

Как видно на снимке запечатлена еще совсем молодая Тина, она стоит в какой-то темной локации и застенчиво позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в необычном костюмчике яркого цветочного узора, который слегка оголил живот. При этом больше всего внимания привлекает необычная прическа Кароль – здесь у нее короткая стрижка и аккуратно уложенные локоны, а на лице яркий макияж, и легкая ухмылка.

В подписи к фотографии говорится: "Хороших выходных". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. "И тебе тоже хороших, приятных выходных!", "Взаимно", "От души взаимно", "Весна пришла", "Шикарная", "Красотка", "Какая красивая", "Очаровательная Тина", "Обожаю тебя", "Красивая", - пишут поклонники в комментариях к фото Кароль.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".