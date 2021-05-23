У Роттердамі пройшов пісенний конкурс "Євробачення", стало відомо, хто переміг

У суботу 22 травня відбувся фінал конкурсу "Євробачення", передає Politeka.net. Україну представила група Go_A.

Підсумки оголосили в ніч на неділю, 23 травня. Так, переможцем стала група Maneskin з Італії, яка виконала композицію в стилі хард-рок "Zitti e bouni". Примітно, група була створена у 2016 році студентами римського ліцею імені Джона Кеннеді Давидом Даміано, Томасом Раджі та Ітаном Торкіо, а солісткою стала напівдатчанка Вікторія де Анжеліс.

Друге місце дісталося Франції - Барбарі Праві, третє - Швейцарії - Gjon's Tears, четверте - Ісландії - Daði og Gagnamagnið, а п'яте - Go_A - Україна.

Далі розподілилися Blind Channel з Фінляндії, Дестіні з Мальти, The Roop з Литви, Маніжа з Росії, Стефанія з Греції.

До слова, що 25 місце зайняв німець Йендрік, а 26 - представник Великобританії Джеймс Ньюман, який не отримав жодного бала від глядачів.

Зазначимо, Go_A отримала від журі 97 балів, а від глядачів -267 (загалом 364 бали), а переможець заробив 524 бали.

Українці стали обговорювати результати голосування в мережі. Користувачі мережі стали писати, що групу несправедливо оцінило журі:

"2 місце за результатами телеглядачів, отже, Європа зацінила український контент на Євробаченні на відміну від журі🔥 👏 🇺 🇦", " нас засудили судді! Це впевнена трійка!", "Заслуговує топ 1", " журі ванючі щури, люди дали 1 місце, а ці тупі упирі нехай сходять до лікаря слух повірять ?! ", "Гідно представили нашу країну 🇺 🇦 молодці! 🔥 Пишаємося !!! Супер 🤘", " журі голосувало неадекватно !!! Коли було голосування тільки глядачів, це було набагато краще !!! А Італія заслуговує 1 місце, і глядачі проголосували правильно !!!", "Кращі!!!! Якби журі дали більше балів, точно перемогли б🇺 🇦 🇺 🇦", " журі топило, як могло, але ми в серцях людей❤️❤️❤️".

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