Відома українська гімнастка Анна Різатдінова, яка запам'яталася багатьом як фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", вразила новим образом в купальнику і думками про щастя
Як повідомляє Politeka.net, спортсменка поділилася у своєму акаунті в Instagram новим постом, в якому розповіла про своє щастя.
Так, Різатдінова зізналася, чим для неї пахне щастя. І це запах банана з карамеллю, який можна поїсти на сніданок і з коханою людиною.
"Чим пахне щастя? Для мене, бананом з карамеллю, бажано на сніданок і з коханою людиною 🍌", - підписала красивий пляяжний знімок.
Пост з розповіддю про запах свого щастя гімнастка проілюструвала власним атмосферним фото. На пляжному знімку вона позувала в красивому купальнику пляшкового кольору. Судячи з фото, дівчина насолоджується сонцем і водою. Вона лежить на білому матраці в басейні.
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Шанувальники зірки тут же почали коментувати публікацію.
"Ідеаліті 😍 я б ще додала аромат нашого детокс страви з петрушкою) 😂 там точно несподіване щастя 🥰", "Шикарні ноги Анна. Красуня�🙏�", "Вашою красою👏", " You look like the most beautiful love poem ever written! ❤ ️ ❤ ️ ",- пишуть люди.
Раніше Анна Різатдінова поділилася своїм міркуванням про красу жінок, процитувавши відому англійську актрису Вів'єн Лі.
Вона додала, що їй допомогла любов до себе і прийняття своєї зовнішності.
Нагадаємо, що фаворитка ями з " Танців з зірками "в міні розповіла про красу жінок:"шикарна".
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