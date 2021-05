Відома українська гімнастка Анна Різатдінова, яка запам'яталася багатьом як фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", вразила новим образом в купальнику і думками про щастя

Як повідомляє Politeka.net, спортсменка поділилася у своєму акаунті в Instagram новим постом, в якому розповіла про своє щастя.

Так, Різатдінова зізналася, чим для неї пахне щастя. І це запах банана з карамеллю, який можна поїсти на сніданок і з коханою людиною.

"Чим пахне щастя? Для мене, бананом з карамеллю, бажано на сніданок і з коханою людиною 🍌", - підписала красивий пляяжний знімок.

Пост з розповіддю про запах свого щастя гімнастка проілюструвала власним атмосферним фото. На пляжному знімку вона позувала в красивому купальнику пляшкового кольору. Судячи з фото, дівчина насолоджується сонцем і водою. Вона лежить на білому матраці в басейні.

Шанувальники зірки тут же почали коментувати публікацію.

"Ідеаліті 😍 я б ще додала аромат нашого детокс страви з петрушкою) 😂 там точно несподіване щастя 🥰", "Шикарні ноги Анна. Красуня�🙏�", "Вашою красою👏", " You look like the most beautiful love poem ever written! ❤ ️ ❤ ️ ",- пишуть люди.

Раніше Анна Різатдінова поділилася своїм міркуванням про красу жінок, процитувавши відому англійську актрису Вів'єн Лі.

Вона додала, що їй допомогла любов до себе і прийняття своєї зовнішності.

Нагадаємо, що фаворитка ями з " Танців з зірками "в міні розповіла про красу жінок:"шикарна".

Як Politeka писала, що фаворитка ями з " Танців з зірками "терміново покинула Україну, і справа не у відпочинку:" Така ностальгія..."

Також Politeka повідомляла, що улюблениця ями з "Танців з зірками" після двох операцій звернулася до жінок:»щоб потім не довелося мучитися...".