Украинская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая была фавориткой Влада Ямы на «Танцях з зірками-2019», показала черно-белое фото

Как сообщает Politeka.net, известная украинская гимнастка и любимица Влада Ямы на шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова поделилась своим рассуждением о красоте женщин, процитировав известную английскую актрису Вивьен Ли. В своем микроблоге в Instagram девушка опубликовала яркие кадры из закулисья шоу и поделилась своими впечатлениями.

"Вивьен Ли убеждена, что нет некрасивых женщин — есть только женщины, не знающие, что они красивы... Соглашусь на все 100% с вышесказанным. А вы? Если согласны, оставляйте смайлы в комментариях 🤍", - заявила Ризатдинова.

На фото женщина соблазнительно лежит на кровати в темном мини-платье, с эффектным макияжем и легкой укладкой на голове. В комментариях звезде оставили несколько отзывов.

"Это платье - поэзия на тебе! Ты такой шедевр, красавица Анна! Вы - гимн всей красоте на этой планете! ❤️❤️❤️", "Шикарна 😍😍😍😍", "Эта женщина, что на фото прекрасна🔥", "Звичайно, а ви найгарніша🙂", "Конечно согласна😍 Ты- красавица!!! И я😍😍😂", "Вивьен Ли сказала истину! Люблю экранизацию Унесенных ветром с детства,сейчас трудоустраиваюсь в магазин спортивный Пума консультантом-продавцом Аня,занимаюсь по твоему мастер классу олимпийской зарядкой,безумно нравиться и пишу в стиле Дэна Брауна о Чайковском-благодаря тебе океан вдохновения открылся:) ", - пишут пользователи сети.

Напомним, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" в мини и необычной сеточке показала топ весенних образов: "Шикарные ноги".

Как Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова приоткрыла закулисье съемок нового шоу: "Из области фантастики".

Также Politeka сообщала, что любимица Ямы из "Танців з зірками" после двух операций обратилась к женщинам: «Чтобы потом не пришлось мучиться…».