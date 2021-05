Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая запомнилась многим как фаворитка Влада Ямы на «Танцях з зірками-2019», впечатлила новым образом в купальнике и мыслями о счастье

Как сообщает Politeka.net, спортсменка поделилась в своем аккаунте в Инстаграм новым постом, в котором рассказала о своем счастье.

Так, Ризатдинова призналась, чем для нее пахнет счастье. И это запах банана с карамелью, который можно поесть на завтрак и с любимым человеком.

"Чем пахнет счастье? Для меня, бананом с карамелью, желательно на завтрак и с любимым человеком 🍌", - подписала красивый пляяжный снимок.

Пост с рассказом о запахе своего счастья гимнастка проиллюстрировала собственным атмосферным фото. На пляжном снимке она позировала в красивом купальнике бутылочного цвета. Судя по фото, девушка наслаждается солнцем и водой. Она лежита на белом матрасе в бассейне.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать публикацию.

"Идеалити 😍 Я бы ещё добавила аромат нашего детокс блюда с петрушкой) 😂 там точно неожиданное счастье 🥰", "Шикарные ноги Анна. Красотка🙏😘", "Вашей красотой👏", "You look like the most beautiful love poem ever written! ❤️❤️", - пишут люди.

