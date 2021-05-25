Відома співачка українського походження Ані Лорак показала романтичні кадри з чоловіком на пляжі

Артистка, яка зараз живе і працює в Росії, вразила шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, Лорак опублікувала уривок зі свого нового кліпу на пісню "Роздягнена", прем'єра якого відбудеться пізніше цього тижня. У музичному відео співачка покаже романтичну історію між своєю героїнею і невідомим красенем.

На кадрах можна побачити, як пара проводить час разом на березі моря. Пейзаж на задньому плані нагадує тропіки. Лорак з'являється у відео в різних образах. Так, співачка позує для свого "коханого" в купальнику кавового кольору, а також гуляє по пляжу в довгих вільних сукнях.

У свою чергу, головний герой кліпу тримає зірку за руку, носить на руках і фотографує на свою камеру.

"Те, чого ви так довго чекали...", - підписала кадри Лорак.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Дааа!!! З нетерпінням чекаємо цей шедевр!", "Відвал всього! Шалено чекаємо, підірвемо всі чарти!", "Гаряче", "образи вогонь", "Боже, як це красиво! Естетика в чистому вигляді. Яка ж ти приголомшлива, наша Діва", "відмінно тримайте форму!", "Ой який чоловік", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лорак в короткому топіку повеселилася в машині без зайвої скромності: "Молодіє на очах".

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