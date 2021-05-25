Известная певица украинского происхождения Ани Лорак показала романтические кадры с мужчиной на пляже

Артистка, которая сейчас живет и работает в России, впечатлила поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, Лорак опубликовала отрывок из своего нового клипа на песню «Раздетая», премьера которого состоится позже на этой неделе. В музыкальном видео певица покажет романтическую историю между своей героиней и неизвестным красавцем.

На кадрах можно увидеть, как пара проводит время вместе на берегу моря. Пейзаж на заднем плане напоминает тропики. Лорак появляется в видео в разных образах. Так, певица позирует для своего «возлюбленного» в купальнике кофейного цвета, а также гуляет по пляжу в длинных свободных платьях.

В свою очередь, главный герой клипа держит звезду за руку, носит на руках и фотографирует на свою камеру.

«То, чего вы так долго ждали…», - подписала кадры Лорак.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Дааа!!! С нетерпением ждём этот шедевр!», «Отвал всего! Безумно ждём, взорвем все чарты!», «Горячо», «Образы огонь», «Боже, как это красиво! Эстетика в чистом виде. Какая же ты потрясающая, наша Дива», «Отлично держите форму!», «Ой какой мужчина», - пишут люди.

Напомним, Лорак в коротком топике повеселилась в машине без лишней скромности: "Молодеет на глазах".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в кожаных лосинах и на платформе удивила новым образом: "Ах, как хочется быть выше".

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