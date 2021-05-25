Известная певица украинского происхождения Ани Лорак показала романтические кадры с мужчиной на пляже
Артистка, которая сейчас живет и работает в России, впечатлила поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
Так, Лорак опубликовала отрывок из своего нового клипа на песню «Раздетая», премьера которого состоится позже на этой неделе. В музыкальном видео певица покажет романтическую историю между своей героиней и неизвестным красавцем.
На кадрах можно увидеть, как пара проводит время вместе на берегу моря. Пейзаж на заднем плане напоминает тропики. Лорак появляется в видео в разных образах. Так, певица позирует для своего «возлюбленного» в купальнике кофейного цвета, а также гуляет по пляжу в длинных свободных платьях.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Каменских удивила подробностями скандалов с женатым Потапом: "До выдирания волос"
Эллерт застукал Заливако после финала "Холостяка" в объятиях красоток: "Роковая была ошибка..."
Мисс Украина Леонила Гузь расстегнула пиджак, показав объемные формы: "Вау..."
Грузовой поезд снес человека на вокзале: появилось видео трагедии
В свою очередь, главный герой клипа держит звезду за руку, носит на руках и фотографирует на свою камеру.
«То, чего вы так долго ждали…», - подписала кадры Лорак.
Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Дааа!!! С нетерпением ждём этот шедевр!», «Отвал всего! Безумно ждём, взорвем все чарты!», «Горячо», «Образы огонь», «Боже, как это красиво! Эстетика в чистом виде. Какая же ты потрясающая, наша Дива», «Отлично держите форму!», «Ой какой мужчина», - пишут люди.
Напомним, Лорак в коротком топике повеселилась в машине без лишней скромности: "Молодеет на глазах".
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в кожаных лосинах и на платформе удивила новым образом: "Ах, как хочется быть выше".
Также Politeka писала, что Меладзе после скандала с Ани Лорак решил приехать в Украину: "Это просто дно".