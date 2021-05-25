Відомий український ведучий Юрій Горбунов несподівано засвітився зі своєю колегою Лілією Ребрик у гримерці

Як пише Politeka.net, крім того, що Горбунов веде ряд телешоу, продюсує фільми і працює на корпоративах, він ще примудряється грати в спектаклях. Про це стало відомо завдяки свіжому фото, яке Горбунов опублікував у себе в Instagram. На знімку він в незвичайному театральному вбранні позував поруч з телеведучою Лілією Ребрик.

Варто відзначити, що Ребрик теж була дуже незвично одягнена. На ній красувалася хустка і квітчаста блуза. Телеведуча, як і Горбунов, дуже багато працює, намагаючись проявити свої таланти в різних сферах.

"Харків! Чехов! До вистави готові!",- підписав фото Горбунов.

У коментарях зіркам залишили масу приємних слів.

"Клас! Із задоволенням би подивилася на ваш дует", "Які незвичайні костюми", "Вау! Супер! Які ви класнющі актори! Бачили вас у цій виставі в Києві, отримали задоволення!»,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов засвітився в компанії з вагітною дружиною, зазначивши, що їм з дружиною доводиться проводити на роботі навіть вечір п'ятниці. На новому фото вони зображені в розкішних вечірніх образах.

Нагадаємо, що Горбунов під час відпочинку опинився поруч з величезним скорпіоном, кадри вражають: «Ось це розмірчик».

А ще Politeka писала, що Горбунов показав, чим займається з маленьким сином вечорами, розчуливши шанувальників: "Тепер ще дочку...".

Також Politeka повідомляла, що Горбунов розповів, що його пов'язує з Решетником з «Холостяка»: «Наша з Гришею місія...».