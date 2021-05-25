Известный украинский ведущий Юрий Горбунов неожиданно засветился со своей коллегой Лилией Ребрик в гримерке

Как пишет Politeka.net, помимо того, что Горбунов ведет ряд телешоу, продюсирует фильмы и работает на корпоративах, он еще умудряется играть в спектаклях. Об этом стало известно благодаря свежему фото, которое Горбунов опубликовал у себя в Инстаграм. На снимке он в необычном театральном наряде позировал рядом с телеведущей Лилией Ребрик.

Стоит отметить, что Ребрик тоже была очень необычно одета. На ней красовался платок и цветастая блуза. Телеведущая, как и Горбунов, очень много работает, пытаясь проявить свои таланты в разных сферах.

«Харьков! Чехов! К спектаклю готовы!», - подписал фото Горбунов.

В комментариях звездам оставили массу приятных слов.

«Класс! С удовольствием бы посмотрела на ваш дуэт», «Какие необычные костюмы», «Вау! Супер! Какаие вы класнющие актеры! Видели вас в этом спектакле в Киеве, получили удовольствие!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов засветился в компании с беременной женой, отметив, что им с супругой приходится проводить на работе даже вечер пятницы. На новом фото они запечатлены в роскошных вечерних образах.

Напомним, что Горбунов во время отдыха оказался рядом с огромным скорпионом, кадры впечатляют: «Вот это размерчик».

А еще Politeka писала, что Горбунов показал, чем занимается с маленьким сыном по вечерам, умилив поклонников: «Теперь еще дочку…».

Также Politeka сообщала, что Горбунов рассказал, что его связывает с Решетником из «Холостяка»: «Наша с Гришей миссия…».