Відомий український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показав вечірню традицію, пов'язану з маленьким сином

Як пише Politeka.net, зовсім недавно Юрій Горбунов і Катя Осадча зізналися, що чекають другу спільну дитину. При цьому, пара виховує старшого сина Каті від першого шлюбу, а також спільного сина Івана. Незважаючи на зайнятість, телеведучі намагаються приділяти багато часу своєму синові.

На свіжих фото Горбунов показав, як катається з дитиною на велосипедах. Як відомо, пара живе за містом, тому телеведучому з сином є, де розгулятися. На фото хлопців зняли зі спини. Поки що зірки не показують громадськості обличчя свого сина.

"Буксировка згідно вечірнього плану", - підписав знімок артист.

У коментарях йому залишили масу захоплених слів. Шанувальників розчулило фото.

"Як миленько", "Супер", "Клас. Вечірня прогулянка", «красені супер», "тепер ще дочку", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що нещодавно Юрій Горбунов разом з дружиною і маленьким сином провів відпустку в Туреччині. Сім'я насолоджувалася морськими прогулянками на яхті і походами по музеях. У себе в мережі Горбунов поділився ефектним фото з музею.

Нагадаємо, що Горбунов посадив чотирирічного сина за кермо, вразивши кадрами: "тату, не заважай!".

А ще Politeka писала, що Горбунов розповів, що його пов'язує з Решетником з «Холостяка»: «Наша з Гришею місія...».

Також Politeka повідомляла, що Горбунов засвітив вагітну Осадчу в глибокому декольте, показавши, як вони проводять вечір п'ятниці: "справжній кавалер".