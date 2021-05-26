Відома українська актриса Ксенія Мішина, героїня шоу "Холостячка", показала себе і розповіла про проблему

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина стала відомою завдяки своїм роботам в кіно. Але заговорили про красуню все після того, як дівчина пішла на новий проект "Холостячка", де за її серце боролися безліч чоловіків, але перемогу здобув Олександр Еллерт. Зараз пара живе разом і навіть вирішила завести собі хом'ячків.

Не так давно один з гризунів народив і зараз у сім'ї їх цілих три. Але з'явилася проблема і Ксенія вирішила записати сторі, звернувшись до українців:

"Дорогі мої. Всім привіт. Я до вас з не дуже хорошою новиною. Хоча, можливо, для когось і хороша. Загалом. У мене в клітинах почалася справжня війна і я вирішила комусь подарувати одного хом'ячка. Хтось можливо хоче, напишіть. Тільки в хороші руки", - сказала Мішина.

Повідомлялося, що обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт запропонував фанатам забавну гру.

Коханий чоловік Ксенії Мішиної вирішив придумати, як розвеселити численну армію своїх шанувальників в соціальній мережі Instagram. Еллерт згадав день міста його улюбленого Харцизька. І як затягував час в очікуванні виступу Ані Лорак, будучи ведучим.

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