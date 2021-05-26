Известная украинская актриса Ксения Мишина, героиня шоу "Холостячка", показала себя и рассказала о проблеме

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина стала известной благодаря своим работам в кино. Но заговорили о красотке все после того, как девушка пошла на новый проект "Холостячка", где за ее сердце боролись множество мужчин, но победу одержал Александр Эллерт. Сейчас пара живет вместе и даже решила завести себе хомячков.

Не так давно один из грызунов родил и сейчас у семьи их целых три. Но появилась проблема и Ксения решила записать стори, обратившись к украинцам:

"Дорогие мои. Всем привет. Я к вам с не очень хорошей новостью. Хотя, возможно, для кого-то и хорошая. В общем. У меня в клетках началась настоящая война и я решила кому-то подарить одного хомячка. Кто-то возможно хочет, напишите. Только в хорошие руки", - сказала Мишина.

Сообщалось, что избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт предложил фанатам забавную игру.

Любимый мужчина Ксении Мишиной решил придумать, как развеселить многочисленную армию своих поклонников в социальной сети Инстаграм. Эллерт вспомнил день города его любимого Харцызска. И как затягивал время в ожидании выступления Ани Лорак, будучи ведущим.

Напомним, супруга Кошевого занялась гардеробом Эллерта после его "расставания" с Мишиной

А еще Politeka писала, что новая "ссора" Ксении Мишиной с Эллертом обрастает подробностями

Также Politeka сообщала, что эллерт показал, с кем проводит время, подогрев слухи о разрыве с Мишиной



