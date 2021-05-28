Багатодітна мама Христина Решетник, дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника, здивувала зовнішністю
31-річна дівчина виставила нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, продемонструвавши обличчя крупним планом, передає Politeka.net.
"Кінець дня ❤️ змити макіяж і впасти головою в подушку🤪 😴", - йдеться в підписі.
Христина, зібравши волосся в хвіст, позувала в білій майці з декількома срібними підвісками на шиї. Дівчина засліпила посмішкою, а ще більше вразила ніжними рисами обличчя.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі запідозрили дружину Решетника в переробці зовнішності. Людям здалося, що дівчина вдалася до модних нині трендів, зокрема, підкреслила контури губ за допомогою спеціального татуажу. Христина тут же спростувала ці домисли, запевнивши фанатів у натуральності.
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"Добрий вечір) підкажіть, будь ласка, у вас губи перманент? - у мене губи натурент 😂 - ааа, супер❤️❤️"
"Красунька❤️🤥"
"О так, мені теж це знайоме😂"
"Мені б теж так виглядати в кінці дня 😍 🤣 🤩 💣 💥"
"Така щира, така справжня 😍 😍 😍 хотілося б ось так поговорити про все, просто так 💞"
"Ви така різна буваєте, говорили вам?"
"Гарненька яка дівчинка 😍"
"у вас брови підфарбовані олівцем або фарбою? Дякую"
Нагадаємо, 37-річний Решетник і його 31-річна кохана щасливі в шлюбі вже 10 років. За цей час у пари народилося троє дітей, і всі хлопчики. Наймолодшому, якого назвали Сашею, немає ще й півроку. Григорій з Христиною часто діляться сімейними кадрами в Instagram, викликаючи захват у публіки.
Нагадаємо, Дружина ведучого реаліті-шоу" Холостяк " Григорія Решетника показала, як справляється з трьома синами.
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