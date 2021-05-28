"Ви така різна буваєте"

Багатодітна мама Христина Решетник, дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника, здивувала зовнішністю

31-річна дівчина виставила нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, продемонструвавши обличчя крупним планом, передає Politeka.net.

"Кінець дня ❤️ змити макіяж і впасти головою в подушку🤪 😴", - йдеться в підписі.

Христина, зібравши волосся в хвіст, позувала в білій майці з декількома срібними підвісками на шиї. Дівчина засліпила посмішкою, а ще більше вразила ніжними рисами обличчя.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі запідозрили дружину Решетника в переробці зовнішності. Людям здалося, що дівчина вдалася до модних нині трендів, зокрема, підкреслила контури губ за допомогою спеціального татуажу. Христина тут же спростувала ці домисли, запевнивши фанатів у натуральності.

"Добрий вечір) підкажіть, будь ласка, у вас губи перманент? - у мене губи натурент 😂 - ааа, супер❤️❤️"

"Красунька❤️🤥"

"О так, мені теж це знайоме😂"

"Мені б теж так виглядати в кінці дня 😍 🤣 🤩 💣 💥"

"Така щира, така справжня 😍 😍 😍 хотілося б ось так поговорити про все, просто так 💞"

"Ви така різна буваєте, говорили вам?"

"Гарненька яка дівчинка 😍"

"у вас брови підфарбовані олівцем або фарбою? Дякую"

Нагадаємо, 37-річний Решетник і його 31-річна кохана щасливі в шлюбі вже 10 років. За цей час у пари народилося троє дітей, і всі хлопчики. Наймолодшому, якого назвали Сашею, немає ще й півроку. Григорій з Христиною часто діляться сімейними кадрами в Instagram, викликаючи захват у публіки.

Нагадаємо, Дружина ведучого реаліті-шоу" Холостяк " Григорія Решетника показала, як справляється з трьома синами.

Як повідомляла Politeka, Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника показала сина, одягнувшись як він.

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