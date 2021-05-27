Відомий український продюсер, репер і чоловік Насті Каменських Потап анонсував новий альбом
Як повідомляє Politeka.net, артист порадував шанувальників новим постом у своєму Instagram. Так, Олексій Потапенко поділився знімком, зробленим на сцені у світлі софітів.
Артист вирішив заінтригувати новим альбомом, адже нещодавно знаменитість з нагоди 40-річного ювілею заінтригував свіжим альбомом "Без реклами", де пообіцяв показати шанувальникам себе справжнього. Артист вже випустив трек "Рівне", а в п'ятницю, 28 травня, представить ще одну композицію з альбому"кров і любов".
"Завтра .... ПТП" кров і любов " альбом",- підписав фото артист.
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Його шанувальники тут же відреагували на пост безліччю коментарів.
"Орел 👻", " Оу! Завтра🙌", "Дуже чекаємо і завжди підтримаємо!🙌 🏻 ", "Завтра після ЗНО, буду дивитися прем'єру ❤ ️ підтримую тебе😁 👍", " вай, не терпиться вже послухати❤️🎶", " відчуваю буде дуууже жарко 🔥 🔥 🔥 ", " Фоточка 🔥 Ві як Бетмен🦇", " Увірна, що альбом буде нереальним🖤".
Раніше ми писали, що Потап поділився фото, на якому позував у футболці і шортах, стоячи на яхті.
Нагадавши, Потап засвітився з м'язистим другом на яхті в ОАЕ: "Нерухомість в Дубаї не підшукуєте?".
Як повідомляла Politeka, Каменських показала, як готувалася до весілля, оригінально привітавши Потапа з річницею: "солодкі спогади".
Також Politeka писала, що Потап у золоті та діамантах від Каменських спантеличив українців новим фото: "дуже тонка грань".