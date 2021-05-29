Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала, як проходила цікава зйомка

Як пише Politeka.net, телеведуча і актриса Даша Трегубова активно розвиває соціальні мережі, де за красунею стежать десятки тисяч українців. Красуня днями опублікувала фото топлес, прикрившись тільки квітами, і воно сподобалося фанатам. Тому Даша вирішила показати, як проходила фотосесія.

На кадрах, які Трегубова залишила в Instagram, красуня була в одних джинсах. Так як білизни на дівчині не було, Даші довелося прикривати найпікантніше півоніями.

"Отримала від вас багато компліментів моєму фото з півоніями. Так що показую бекстейдж нашої зйомки", - написала красуня в публікації.

Фанати відразу кинулися коментувати публікацію:

"Боже, яка прекрасна", "Чарівна", " яка ви красива! Дивитися-не надивитися!", "Красуня, наш чудовий квіточку, фото, браво"," Просто бомба"," побігла Шукати півонії","Без квітів було б ще цікавіше".

Повідомлялося, що популярна українська телеведуча Даша Трегубова показала себе на зйомках з подружкою.

Цього разу Даша вирішила поділитися радістю - до неї приїхала подружка Діана Дорожкіна.

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