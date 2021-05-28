Відомий український співак Дмитро Монатік, який є одним з найпопулярніших виконавців в Україні, вирішив показати завершення дитячого садка для своїх дітей

Як пише Politeka.net, Монатік довгий час приховував обличчя своїх двох синів. Тільки навесні він нарешті показав громадськості Платона і Данила, які виявилися дуже сильно схожими один на одного. Так, у своєму акаунті в Instagram Ірина Монатік-дружина Дмитра поділилася кадрами з випускного в саду.

На свіжих фото хлопчики на випускному в особливих магічних нарядах-накидках з капюшонами - свято для дітей проводили в стилі Гаррі Поттера.

"Який важливий день для нашої сім'ї, випускний Данечки і Платоші в садку! Тематика "Гаррі Поттер" наші потрапили в Грифіндор 💪 🏽 ❤ ️ ❤ ️ низький уклін і вдячність неймовірним вихователям, педагогам - діти обожнювали ходити в садок, а це говорить багато про що. Дякуємо за терпіння, турботу, знання, індивідуальний підхід до кожного і безмежну любов! Прекрасні батьки: мами, тата, бабусі і дідусі, дякуємо Вам за ці щасливі роки, просочені турботою, дружбою і любов'ю 🙏 🏾 💜 😭 😢 сльози струмком ..щастя, гордість, багато думок в голові про швидкоплинність часу..подяки, любові і щастя", - написала Ірина.

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