Після вихідних гривня продовжить зміцнювати свої позиції по відношенню до долара і євро, в той час як їх курси будуть падати

Напередодні вихідних курси американської та європейської валюти в Україні опустилися вниз. У суботу, 29 травня, актуальними будуть курси, встановлені на попередній банківський день – 28 травня. Тоді курс долара становив 27,526 гривень, а курс євро – 33,56 гривень. Гривня трохи зміцнилася по відношенню до іноземних валют після того, як вони подорожчали в середині тижня.

У понеділок, 31 травня, позитивна тенденція для гривні збережеться, про що свідчать дані Національного банку.

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Так, курс долара знизиться ще на 2 копійки і досягне позначки в 27,5004 гривень.

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У свою чергу, курс євро після вихідних впаде відразу на 18 копійок і складе 33,3896 гривень.

На міжбанку курси іноземних валют також трохи впали 28 травня. Так, курс долара в продажу став дешевше на 1 копійку і склав 27,51 гривень, а курс в покупці досяг 27,49 гривень. Курс ЄВРО у продажу впав на 10 копійок і склав 33,46 гривень.

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Таким чином, до кінця травня долар продовжить помірно дешевшати по відношенню до гривні.

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