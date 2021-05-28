После резкого роста курсов доллара и евро гривна сможет вернуть свои позиции, рванув вверх в последний рабочий день недели

О том, какими будут курсы иностранных валют в Украину 28 мая, сообщил Национальный банк. Так, гривна сможет укрепиться по отношению к доллару и евро после нескольких дней их роста.

В частности, курс доллара в пятницу упадет на 2 копейки и достигнет 27,526 гривен. До этого американская валюта дорожала по отношению к гривне два дня подряд.

Курс евро ждет еще более значительное падение: он подешевеет сразу на 11 копеек и достигнет 33,56 гривен. До этого европейская валюта росла по отношению к гривне на протяжении трех дней.

Стоит отметить, что на межбанке позиции доллара и евро также пошатнулись. Так, 27 мая курс доллара в продаже упал на 4 копейки и составил 27,52 гривен, а курс в покупке достиг 27,50 гривен. Курс евро в продаже снизился сразу на 14 копеек и составил 33,56 гривен.

Отметим, что эксперты ждут, что в ближайшую неделю доллар еще немного подешевеет, однако ослабление курса будет незначительным. Так, на межбанке он будет торговаться около 27,35 гривен, а приобрести его наличными можно будет по курсу 27,3 – 27,5 гривен.

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