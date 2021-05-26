Курс валют в Украине 26 мая расстроит резким падением гривны по отношению к основным иностранным валютам

Как пишет Politeka.net, в последние несколько недель гривна показывала стремительный рост и даже достигла своего максимального показателя, опустив доллар ниже 27,5 гривен. Теперь доллар и евро вновь показали рост, немного ослабив гривну.

В среду доллары в обменниках можно будет купить по 27,45 гривен, хотя днем ранее «зеленые» продавали по 27,42 гривны.

Евро подорожает более существенно. 26 мая европейскую валюту будут продавать по 33,66 гривен. Это на 17 копеек дороже, чем днем ранее.

Несмотря на курсовые качели, аналитики ожидают, что в ближайшую неделю курс доллара продолжит падать и может достигнуть 27,35 гривен за единицу. Как известно, на укрепление гривны в последнее время сильно влиял рост цен на экспортные товары. Эксперты отмечали, что на мировых рынках цены поднялись до многолетних максимумов. Для Украины такая ситуация выгодна, поскольку она позволит сдержать инфляцию в стране.

Отметим, что в ближайшее время курс должен вернуться к тенденции на укрепление гривны.

Напомним, что доллар и евро резко подешевеют, в НБУ обрадовали курсом валют: что будет с гривной после выходных.

А еще Politeka писала, что доллар упадет еще ниже, в НБУ озвучили новый курс валют: как высоко взлетит гривна.

Также Politeka сообщала, что гривна нанесла новый удар по доллару и евро: НБУ раскрыл, каким будет курс валют.